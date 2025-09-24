Külföld :: 2025. szeptember 24. 19:26 ::

Nincs még elég afgán Németországban, ezért újabb csoport érkezett

A kabuli tálib kormányzat elől menekülő afgánok egy újabb csoportja érkezett szerdán Németországba - közölte a berlini belügyminisztérium.

A 28 ember - 13 gyerek, 10 nő és 5 férfi - kevesebb mint egy hónap alatt a második olyan, afgánokból álló csoport, amely hosszas, Pakisztánban töltött várakozás után Németország területére léphetett.

A német külügyminisztérium szerdán közzétett adatai szerint még mindig több mint 2100 afgán várakozik Pakisztánban arra, hogy a német hatóságok elbírálják vízumkérelmüket, 250-et pedig a pakisztáni hatóságok már hazatoloncoltak. A tárca szóvivője újságíróknak elmondta, hogy az ő ügyükben a berlini kormány felvette a kapcsolatot Iszlámábáddal. Mivel a kabuli német nagykövetség 2021 augusztusában bezárt, az érintettek átvilágítását Pakisztánban végzik el, ami gyakran hónapokat is igénybe vehet.

Friedrich Merz kancellár májusi beiktatása óta a német hatóságok először szeptember elején hagyták jóvá 47 afgán vízumkérelemét, ám ugyancsak szeptemberben a berlin-brandenburgi közigazgatási felsőbíróság kimondta, hogy Németországot nem kötelezi jogszabály afgán állampolgárok befogadására.

Ezzel párhuzamosan Németország júliusban visszatoloncolt hazájába több tucatnyi olyan afgán állampolgárt, aki bűncselekményt követett el Németországban.

A tálibok 2021-es hatalomátvétele után Németország különböző befogadási programokat indított afgánok számára, Merz kormánya azonban május elején - csökkentendő az országba érkező bevándorlók számát - leállította ezeket a programokat.

A vízumra várakozók egy része a tálibok hatalomra kerülését megelőzően az Afganisztánban állomásozó német erőknek dolgozott, mások pedig újságíróként, ügyvédként vagy emberi jogi aktivistaként olyan tevékenységet folytattak, amely kivívta a radikálisok haragját.

(MTI)