Továbbra is Babis pártja a legnépszerűbb Csehországban

Az Andrej Babis volt kormányfő vezette ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom idei legalacsonyabb támogatottságát mérte legutóbbi kutatásában a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet, de a párt változatlanul a politikai színtér legerősebb tömörülése.

A CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió csütörtök késő esti választási vitaműsorában nyilvánosságra hozott eredmény szerint az ANO-ra a megkérdezettek 28 százaléka szavazna, ami 2,5 százalékponttal kevesebb, mint amit a vasárnap közölt felmérés jelzett. A kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu (Együtt) szövetség 21 százalékos eredménye pedig 1,5 százalékponttal jobb, mint a vasárnapi.

A harmadik helyen a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom van 13,8 százalékkal, ami 1,8 százalékpontos erősödés, míg a negyedik hely a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párté, amelynek támogatottsága változatlanul 12,2 százalék. Az ötödik hely a Kalózpárté, amelynek támogatottsága fél százalékponttal 9,8 százalékra emelkedett.

Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a Motorosok és a kommunisták vezette Stacilo! (Elég volt!) szövetség lépné át 5,6 illetve 5,5 százalékkal. A Stacilo! számára ez 2,2 százalékpontos csökkenés.

"Továbbra is érvényes azonban, hogy Andrej Babis mozgalma a cseh politikai színtér legerősebb csoportosulása" - mutatott rá elemzésében a STEM.

Az elemzés szerint a 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 63 mandátumot, a Spolu 46, az SPD 29, a STAN 25, a Kalózok 20, a Motorosok 9, míg a Stacilo! 8 mandátumot szerezne.

Az országos felmérést a STEM 1500 személy megkérdezésével végezte. A választási részvétel 65,5 százalék lenne, ami lényegében megfelel a 2021-es 65,43 százaléknak. A csehországi képviselőházi választásokat október 3-án és 4-én tartják.

(MTI)