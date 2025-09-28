Külföld :: 2025. szeptember 28. 07:27 ::

Egyre demokratikusabban veszi át a hatalmat az épp aktuális guineai diktátor

A guineai legfelsőbb bíróság érvényesítette pénteken este az új alkotmányról tartott népszavazás eredményét, négy évvel a nyugat-afrikai országban történt katonai puccs után.

A katonaság ellenőrzése alatt álló választási hatóságok szerint az egy héttel ezelőtt megtartott népszavazáson a szavazók 89 százaléka támogatta az új alkotmányt, és az ellenzék bojkottfelhívása ellenére a részvételi arány több mint 86 százalékos volt.

A legfelsőbb bíróság elutasította az ellenzéknek az eredmény megsemmisítésére vonatkozó kérését is.

Az ellenzék azzal vádolja a juntát irányító, 40 éves Mamady Doumbouya tábornokot, ideiglenes elnököt, hogy így kívánja bebetonozni a hatalmát.

Az új alkotmány lehetővé teszi a tábornok számára, hogy a puccs után tett ígérete ellenére induljon az elnökválasztáson, és a korábbi ötről hétre emeli az elnöki mandátum időtartamát.

A hatóságok az elmúlt hónapokban ideiglenesen felfüggesztették, illetve véglegesen feloszlatták a nagy ellenzéki pártokat, több tucatnyi kis pártot, valamint több médiumot. Több aktivistát, politikust őrizetbe vettek, illetve eltüntettek.

Guinea a világ egyik legnagyobb bauxitexportőre, és rövidesen megnyitja a világ legnagyobb vasércbányáját is.

A 15 milliós lélekszámú tengerparti ország ugyanakkor világszerte a legelmaradottabbak közé számít az egészségügy, a születéskor várható élettartam és az oktatás terén.

A junta Doumbouya vezetésével 2021 szeptemberében került hatalomra, miután megdöntötte a 2010-ben demokratikusan megválasztott, majd később autokrata módszerekkel kormányzó Alpha Condé elnök hatalmát.

