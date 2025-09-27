Külföld :: 2025. szeptember 27. 22:34 ::

Lavrov: Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra és nem akarja megtámadni a NATO-t - Gázáért is kiállt

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról - jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy "Oroszország - ahogy eddig - továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről". Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy "megbízható egyetértésre" kell jutni. A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

"Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni" - jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket "többször cáfolta".

"Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai" - fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. "Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek a NATO-ban és az Európai Unióban" - hangoztatta.

Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, "a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok", semmivel nem igazolhatók.

Az orosz külügyminiszter egyben "törvénytelennek" nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

(MTI)