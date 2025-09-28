Külföld :: 2025. szeptember 28. 14:44 ::

Brit külügy: újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

A brit külügyminisztérium vasárnapi bejelentése szerint ismét érvénybe léptek az Iránnal szembeni szankciók, mivel Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodást (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA).

Nagy-Britannia és a JCPoA egyezményben részes másik két európai hatalom, Németország és Franciaország (E3) augusztus 29-én közös nyilatkozatban értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát arról, hogy a vonatkozó 2231-es számú BT-határozat alapján kezdeményezte az úgynevezett "snapback-mechanizmus" elindítását, mivel Irán komoly mértékben megsérti a JCPoA megállapodásból eredő kötelezettségeit.

A mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábbi ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését.

A londoni külügyi tárca által vasárnap ismertetett újabb közös E3-nyilatkozat szerint a snapback-folyamat lezárult, és vasárnaptól ismét érvénybe lépett a Biztonsági Tanács 1696-os, 1737-es, 1747-es, 1803-as, 1835-ös és 1929-es határozata. Ezek a BT-határozatok tartalmazzák azokat a szankciócsomagokat és egyéb korlátozó intézkedéseket, amelyeket az ENSZ-testület a korábbi években Teheránnal szemben foganatosított az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység miatt.

A háromhatalmi közös nyilatkozat szerint Irán ismétlődően megsértette a JCPoA egyezményből eredő kötelezettségeit, ezért az E3-országoknak nem maradt más választásuk, mint a megállapodás alapján enyhített és visszavont szankciók újbóli érvényesítésének kezdeményezése.

A snapback-folyamat kezdetén meghatározott 30 napos türelmi időszak lejárt, így a szankciókat bevezető korábbi BT-határozatok ismét érvénybe léptek - áll a brit külügyi tárca által vasárnap ismertetett közös E3-nyilatkozatban.

A három ország az ENSZ mindegyik tagállamát felszólította az újból bevezetett szankciók érvényesítésére.

A vasárnapi E3-közlemény szerint Irán 2019 óta az összes olyan korlátozást túllépte nukleáris fejlesztési programjában, amelyeket a JCPoA-egyezményben önként vállalt.

A kommüniké idézi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szeptember 4-i jelentését, amely szerint Irán dúsítotturánium-készlete 48-szorosan haladja meg a JCPoA megállapodásban meghatározott felső határt.

A nyilatkozat hangsúlyozza azt is, hogy Irán semmiféle polgári felhasználási céllal nem tudja indokolni magas dúsítási szintű urániumkészleteinek felhalmozását.

A vasárnapi E3-közlemény szerint nincs még egy ország az egész világon, amely nukleáris fegyverek kifejlesztését célzó program nélkül ilyen magas dúsítási szintű urániumot állítana elő ekkora mennyiségben.

Erre a brit kormány már korábban is felhívta a figyelmet.

David Lammy előző brit külügyminiszter - akit Keir Starmer miniszterelnök nemrég miniszterelnök-helyettessé nevezett ki - a londoni alsóházban néhány hete tartott tájékoztatásában elmondta: az Irán által elért 60 százalékos urándúsítási szint csak nukleáris fegyver előállításának szándékával magyarázható, mivel a polgári célú atomreaktorok fűtőanyagaként használt urán dúsítási szintje általában 3-5 százalék.

(MTI)