Halálos áldozatot követelt egy mormon imaház elleni lőfegyveres támadás Michiganben

Legalább egy ember meghalt és kilencen megsebesültek egy mormon imaház elleni lőfegyveres támadásban az amerikai Michigan államban - közölte vasárnap a helyi rendőrség.

A lövöldözés a Detroit városától 80 kilométerre északra található Grand Blanc kisvárosban történt az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik imaházában, ahol éppen istentiszteletet tartottak több száz résztvevővel.

A 40 éves elkövetővel végeztek, az imaház kigyulladt. A rendőrség szerint a tüzet a tettes szándékosan okozhatta.

A hatóságok szerint a közveszély elmúlt, de további áldozatokra is számítanak, ahogy a templomot át tudják majd vizsgálni.

Chris Swanson, Genesee megyei serif szerint a térséget kiürítették, a helyszínen helyi és szövetségi hatóságok emberei dolgoznak.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X-en "szörnyű lőfegyveres incidensről" tett említést. Hozzátette, hogy az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei úton vannak a helyszínre.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy "a gyanúsított ugyan halott, de sok mindent kell még tisztázni". "Úgy tűnik, hogy ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban. A Trump-kormány, mint mindig, most is folyamatosan tájékoztatni fogja a közvéleményt. Addig is imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért. Az erőszak járványának országunkban azonnal véget kell vetni!" - hangsúlyozta az amerikai elnök.

Gretchen Whitmer michigani kormányzó a történtek kapcsán úgy fogalmazott, hogy megszakad a szíve Grand Blanc-i közösségért. "Az erőszak, különösen egy imahelyen, elfogadhatatlan" - húzta alá.

A lövöldözés azt követően történt, hogy 101 éves korában elhunyt Russell M. Nelson, az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának vezetője az utahi Salt Lake Cityben.

(MTI)