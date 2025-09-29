Komoly károkat szenvedett egy robbanószerkezettől a holland zászló alatt hajózó Minervagracht teherhajó az Ádeni-öbölben - közölte hétfőn az amszterdami székhelyű Spliethoff hajózási vállalat.
"A nap folyamán az Ádeni-öbölben, nemzetközi vizeken közlekedő Minervagracht nevű, általános rakományt szállító hajót azonosítatlan robbanószerkezettel támadták meg, amely jelentős károkat okozott" - ismertette a vállalat.
"A támadást követően a Minervagrachton tűz ütött ki. Ennek következtében a Minervagracht legénységének két tagja megsérült. Jelenleg a 19 fős legénységet helikopteren evakuálják közeli hajókra" - tette hozzá a cég.
Egyelőre nem világos, hogy a támadást az Irán hátszelét élvező jemeni húszi lázadók hajtották-e végre.
Az alábbi videón állítólag a becsapódás pillanatai láthatók:
اليمن ضربة بحرية سريعة ومباغتة:— اقصى المدينة|Aqsaa (@Hussin_H5) September 29, 2025
استهداف دقيق لسفينة في "البحر الأحمر" جنوب شرقي عدن واحترقت في زمن قياسي...
السفينة الهولندية مينرفاغراخت
Minervagracht pic.twitter.com/i3tyndBJhK
(MTI nyomán)