2025. szeptember 29. 21:04

Holland teherhajót ért támadás az Ádeni-öbölben

Komoly károkat szenvedett egy robbanószerkezettől a holland zászló alatt hajózó Minervagracht teherhajó az Ádeni-öbölben - közölte hétfőn az amszterdami székhelyű Spliethoff hajózási vállalat.

"A nap folyamán az Ádeni-öbölben, nemzetközi vizeken közlekedő Minervagracht nevű, általános rakományt szállító hajót azonosítatlan robbanószerkezettel támadták meg, amely jelentős károkat okozott" - ismertette a vállalat.

"A támadást követően a Minervagrachton tűz ütött ki. Ennek következtében a Minervagracht legénységének két tagja megsérült. Jelenleg a 19 fős legénységet helikopteren evakuálják közeli hajókra" - tette hozzá a cég.

Egyelőre nem világos, hogy a támadást az Irán hátszelét élvező jemeni húszi lázadók hajtották-e végre.

Az alábbi videón állítólag a becsapódás pillanatai láthatók:





استهداف دقيق لسفينة في "البحر الأحمر" جنوب شرقي عدن واحترقت في زمن قياسي...



السفينة الهولندية مينرفاغراخت

Minervagracht اليمن ضربة بحرية سريعة ومباغتة:استهداف دقيق لسفينة في "البحر الأحمر" جنوب شرقي عدن واحترقت في زمن قياسي...السفينة الهولندية مينرفاغراختMinervagracht pic.twitter.com/i3tyndBJhK September 29, 2025

(MTI nyomán)