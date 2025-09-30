Külföld :: 2025. szeptember 30. 15:42 ::

Horvát kormányfő: hiba volt eladni az INA részvényeit

Hiba volt eladni az INA horvát olajipari vállalat részvényeit, különösen igaz ez az energiaválság tapasztalatai után - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő kedden újságíróknak Zágrábban, megjegyezve, hogy álláspontja ezzel kapcsolatban régóta világos.

"Mélyelemzést végeztünk, és megfelelő árat ajánlottunk (…) olyan árat, amely észszerű, és amely abban a pillanatban megfelelt az energetikai szektor legtekintélyesebb szakértői által adott, releváns értékeléseknek, de a magyar fél ezt nem fogadta el" - húzta alá a kormányfő.

Hozzátette: Horvátország nincs abban a helyzetben, hogy ötszörös árat fizessen. "Ha normális áron akarják eladni, meg fogjuk venni" - mondta Plenkovic.

Zágráb 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz, mert a horvát álláspont szerint a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, és elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban végrehajtandó Mol-befektetések, továbbá a magyar befektető megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. A Mol mindvégig tagadta a vádakat. A genfi döntőbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésének megállapítására vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.

A döntőbírósági határozat után Plenkovic 2016. december 24-én rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát állam kivásárolja a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.

(MTI)