Külföld :: 2025. október 1. 10:23 ::

Robbanások és lövések Münchenben, egy ember meghalt

Szerda kora reggel robbanások hallatszottak München északi részén, valamint lövések dördültek és tűz ütött ki, ezért a tűzoltóság, a rendőrség, valamint tűzszerészek is a helyszínre siettek.

A tragédia hajnali 4 óra 40 perc körül kezdődött, amikor a tűzoltóság riasztást kapott egy égő lakóépületről München egyik északi kerületében. Nem sokkal később újabb bejelentések érkeztek robbanásszerű hangokról. A Bild úgy értesült , hogy három robbanás is történt a helyszínen, valamint a lakók lövéseket hallottak. A hatóságok egy férfi holttestét találták meg, aki a nyomozók feltételezése szerint saját szülei házában helyezett el robbanószerkezeteket, majd magára gyújtotta az épületet, ennek következtében vesztette életét.



A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elhunytnál egy hátizsákot találtak, amelyről a rendőrség azt feltételezi, hogy robbanóeszközt rejt, ezért tűzszerészek érkeztek a helyszínre, hogy átvizsgálják a hátizsákot.

Egy közelben talált másik személyt lőtt sérülésekkel szállítottak kórházba.

Egy személyt pedig eltűntként tartanak számon, a nyomozás jelenleg is zajlik, miközben a tűzoltók továbbra is küzdenek a lángok megfékezésén, amit hatalmas füstfelhő is nehezít. A rendőrség emiatt csak helikopterrel tudta megközelíteni a helyszínt.

A müncheni rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosság már nincs veszélyben, és az esetnek nincs köze az Oktoberfesthez. Ettől függetlenül biztonsági okokból a fesztivál területére délután öt óráig nem lehet belépni. Emellett közölték, hogy az elkövető levelet küldött a hatóságoknak, amelyet komolyan vesznek, és a további lépésekről délután hoznak döntést.

A hatóságok emellett kérik a lakosságot, hogy kerüljék a tetthely környékét, valamint az S1 jelzésű városi gyorsvasút sem áll meg a Lerchenauer Strassénál. A közelben lévő Toni Pfülf Utcai Általános és Középiskola előreláthatóan szerdán zárva marad, amíg a nyomozás le nem zárul.

