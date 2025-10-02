Külföld, Gazdaság :: 2025. október 2. 06:57 ::

Ausztriában 7 százalék volt a munkanélküliség szeptemberben

Ausztriában az előző havival megegyezően 7,0 százalékon állt a munkanélküliség szeptemberben az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) adatai szerint.

Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 0,4 százalékponttal alacsonyabban, 6,6 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

Ausztria gazdasági válsága egyre több vállalatot sodor nehéz helyzetbe: számos vállalat már nem képes túlélni vagy megtartani alkalmazottait a jobb idők érkezéséig – nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője a szerdai munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban közzétett közleményben.

Szinte hetente érkeznek kedvezőtlen hírek a munkaerőpiacról. A munkanélküliség minden főbb ágazatban, minden tartományban (Karintiában csak minimálisan) növekszik, és minden korosztályt érint - tette hozzá Johannes Kopf.

Szeptember végén csaknem 299,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában, szemben az egy évvel korábbi mintegy 280 ezerrel és az egy hónappal korábban regisztrált 301,4 ezerrel.

Ausztria jelenleg a második világháború óta a leghosszabb recessziót éli át, az ország gazdasága azonban kevésbé mély válságban van, mint eddig feltételezték. Az osztrák statisztikai hivatal, a Statistik Austria nemzetgazdasági számításai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben nem 1,0 százalékkal csökkent, mint azt legutóbb feltételezték, hanem 0,7 százalékkal. Az osztrák statisztikai hivatal kedden a 2023-as GDP-t is felfelé módosította: a korábban jelzett 1,0 százalékos csökkenés helyett most 0,8 százalékos mínuszt állapított meg.

(MTI)