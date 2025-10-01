Külföld, Háború :: 2025. október 1. 21:39 ::

Feltartóztatták az orosz árnyékflotta egyik hajóját a francia partoknál

Nyomozást tartottak a francia hatóságok szerdán az úgynevezett orosz árnyékflottának a bretagne-i partok közelében horgonyzó egyik olajszállító tankerén, egy héttel azután, hogy a hajó Dánia közelében hajózott, ahol drónok zavarták meg repülőterek forgalmát.

A Pushpa, illetve Boracay nevű, 244 méter hosszú, benini zászló alatt hajózó tanker, amelyre európai uniós szankciók vonatkoznak, mivel az Oroszország által a kőolajeladást sújtó nyugati szankciók megkerülésére üzemeltetett flotta tagja.

Egy katonai illetékes szerint a hajó szombaton horgonyzott le, és több ember szállt fel a fedélzetre.

Az AFP francia hírügynökség által a nyugat-franciaországi Saint-Nazaire közelében készített légifelvételen álarcos katonákat lehetett látni a hajó fedélzetén.

Emmanuel Macron francia elnök röviddel korábban a haditengerészet "nagyon fontos műveletéről beszélt" a koppenhágai európai uniós csúccsal összefüggésben.

Stéphane Kellenberger bresti ügyész csak annyit közölt, hogy az igazságszolgáltatás nyomozást indított a hajó hovatartozását igazoló okmányok hiánya, illetve "ellenszegülés" miatt.

A hajót, amely az opensanctions.org honlap szerint többször változtatott nevet, illetve gaboni, Marshall-szigeteki és mongóliai lajstromszámokat, a The Maritime Executive című szakportál szerint azzal is gyanúsítják, hogy köze volt a minapi drónos berepülésekhez, amelyek megzavarták a dán légiforgalmat. A portál szerint a hajóról indíthatták a drónokat.

A kérdéssel kapcsolatban Macron elnök nagy óvatosságra intett.

A VesselFinder tengerészeti portál adatainak elemzése alapján az AFP azt jelentette, hogy a hajó szeptember 20-án a Szentpétervár közelében fekvő Primorszk kikötőjéből indult az indiai Gudzsarát állambeli Vadinar felé (ahol kőolajfinomító komplexum működik). A dán partok mellett szeptember 22-én és 25-én haladt el, amikor Dániában gyanús drónrepüléseket észleltek.

Szeptember 22-én a berepülés miatt lezárták a koppenhágai repülőteret, szeptember 25-én pedig több repülőtér és egy katonai támaszpont fölé repültek be pilóta nélküli repülő szerkezetek.

(MTI)