Külföld :: 2025. október 4. 16:42 ::

Vagyonadóval udvarolna a szoclialistáknak az új francia miniszterelnök

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök egy olyan adóügyi intézkedéseket vezetne be, amely az évi 250 000 eurónál nagyobb jövedelmű magánszemélyekre vonatkozna, a célja az, hogy megnyerje a szocialista ellenzék támogatását a 2026-os költségvetéshez. A tervezett intézkedésekkel az adóbevétel jövőre 3 milliárd euróval nőne – idézi a Reuters a Les Echos pénzügyi napilapot.

Az első intézkedés az lenne, hogy megújítják azt az egyszeri adót, amelyet Lecornu elődje, François Bayrou vezetett be tavaly, és ami azt biztosítaná, hogy minden magas jövedelmű háztartás a jövedelem legalább 20 százalékát adóként fizesse be. A kisebbségi kormány emellett vissza akarja szorítani azt a gyakorlatot, hogy a tehetősebbek holdingtársaságokat használnak adóoptimalizálásra.

A holdingtársaságokra vonatkozó intézkedés várhatóan valamivel több mint 1 milliárd euró bevételt hozhat, és más intézkedésekkel együtt a leggazdagabb magánszemélyek összesen 4–4,5 milliárd euróval járulhatnak hozzá pluszban az államháztartáshoz. A pénzügyminisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Sébastien Lecornu védelmi minisztert szeptemberben nevezte ki Macron miniszterelnöknek. Elődje, Francois Bayrou francia miniszterelnök azután nyújtotta be a lemondását, miután kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. A megosztottság miatt Lecornu más pártokra van utalva a törvények elfogadásához, illetve miniszterelnöki pozíciója megtartásához is.

A szocialisták egy 2 százalékos vagyonadót szeretnének bevezetni Franciaország leggazdagabbak számára cserébe a támogatásukért, így Lecornu túlélése egy olyan intézkedéstől függ, amely erős társadalmi támogatottsággal bír, ugyanakkor elidegeníti a konzervatívokat.

