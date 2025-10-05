Külföld :: 2025. október 5. 11:20 ::

Szíriában megkezdődtek a parlamenti választások

A szíriai tartományok többségében vasárnap megnyíltak a szavazóhelyiségek, hogy megválasszák a Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta első népi gyűlést, az egykamarás parlamentet.

A voksoláson a (korábbi 250 helyett) 210 képviselői helyre 140-et választanak meg a kormány által kinevezett választói testületek által megválasztott elektorok - akik végül a mandátumokról döntenek -, további 70-et Ahmad es-Saraa ideiglenes államfő jelöl ki.

Navar Nadzsma, a legfelsőbb választási bizottság szóvivője a SANA szíriai állami hírügynökségnek elmondta, hogy helyi idő szerint 9 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, a szavazás 12 óráig (közép-európai idő szerint 10 óráig) tart, de 16 óráig meghosszabbíthatják.

A hivatalos végeredményeket a SANA szerint várhatón hétfőn vagy kedden ismertetik.

A tizennégy szíriai tartomány közül tizenegyben kialakított 50 választókerületben a választói testületek mintegy hatezer tagja szavaz.

A dél-szíriai esz-Szuveida tartományban, ahol nemrégiben konfliktus volt a drúzok és a beduinok között, illetve az északkeleti Haszeke és Rakka tartományokban, amelyek a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd koalíció ellenőrzése alatt állnak, biztonsági okokból meghatározatlan időre elnapolták a szavazást, így várhatóan tizenhét képviselői hely betöltetlen marad.

A választáson 1578 jelölt indul, 14 százalékuk nő. Mindnyájan a választási testületek tagjai, és mert a politikai pártokat az új hatalom feloszlatta, valamennyien függetlenek.

Az új parlamentben nincsenek kvóták nemek, vallási, illetve etnikai kisebbségek szerint. Megfigyelők szerint az elnök által kijelölt hetven képviselő kijelölése a teljes képviseletet szolgálja. Ha például kevés a nő vagy a kisebbségi a megválasztott képviselők között, az elnök magasabb arányban szerepelteti őket a listáján.

Bírálói szerint viszont az elnök így akarja érvényesíteni a befolyását a törvényhozó testületben.

Megfigyelők szerint a választási rendszer a hatalomhoz közel állóknak kedvez és erősíti az Aszad-érára emlékeztető nepotizmust.

A hatóságok szerint a közvetlen választást egyelőre nem teszi lehetővé a választói névjegyzéknek a belső menekültek milliói miatti pontatlansága.

A tervek szerint a parlament mandátuma 30 hónapra szól. Ezalatt az idő alatt kell a kormánynak megteremtenie a feltételeket a közvetlen szavazáshoz a következő választáshoz.

