Rubio: "drámai" hatása van a kábítószer-kereskedelemre a karibi térségben végrehajtott amerikai katonai akcióknak

Az amerikai külügyminiszter szerint "drámai" hatása van az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelemre a hadsereg beavatkozásának csempészhajók ellen a Karib-térségben.

Marco Rubio erről vasárnap beszélt a Fox New hírtelevízió politikai magazinjának adott interjúban. Kifejtette, hogy nagy mértékben csökkent az amerikai partok felé áramló drogszállítmányok mennyisége. Rámutatott, hogy az amerikai katonaságot az ország történetében először vetik be az Egyesült Államok térségében, illetve a nyugati féltekén kábítószer-kereskedők ellen, akik hozzájárulnak a bűnözéshez az amerikai utcákon és amerikai állampolgárok halálát okozzák.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy az amerikai hadügyminisztérium megbízható hírszerzési információk birtokában indít csak támadást hajók ellen, olyan esetekben, amikor "100 százalékos" biztonsággal megbizonyosodtak arról, hogy az adott hajón csak kábítószer-kartellekhez kötődő bűnözők vannak.

A Pentagon "tudja ki van azokon a hajókon, és, hogy mit csinálnak azok a hajók" - fogalmazott a miniszter, és hozzátette, hogy több olyan eset is van, amikor gyanúval rendelkeznek, hogy egy-egy a Karib-térségben közlekedő tengeri jármű kábítószert szállíthat, de a teljes bizonyosság hiányában nem indul művelet.

Az amerikai hadsereg a közelmúltban Venezuelából indult négy hajót semmisített meg a nemzetközi vizeken. Legutóbb pénteken hajtottak végre műveletet Venezuela partjai közelében az amerikai katonaság Karib-tengerre vezényelt egységei. A támadás során a hajón tartózkodó négy ember vesztette életét. A támadásokat Venezuela és Kolumbia elítélte, és a nemzetközi joggal ellentétesnek minősítette.

Pete Hegseth hadügyminiszter a pénteki katonai akció után kiadott közleményében azt írta, hogy "hírszerzésünk kétség nélkül megerősítette, hogy a hajó kábítószert szállított, a fedélzetén tartózkodók narkoterroristák voltak, és egy ismert kábítószercsempész útvonalon közlekedtek", majd hozzátette, hogy a katonai csapásokat addig folytatják, ameddig a kábítószer-csempészet által megtestesített, az amerikai emberek ellen végrehajtott támadások meg nem szűnnek.

(MTI)