Fehér házi MMA-gálával ünnepli Trump a 80. születésnapját

Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC.



Illusztráció: Facebook / Fighting Media Concept

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a hétvégén. Trump július elején jelezte először, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként jövőre UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban.

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen.



Illusztráció: Instagram / MMA India

Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

(MTI nyomán)