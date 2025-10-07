Külföld :: 2025. október 7. 07:00 ::

Az Egyesült Államok 25 százalékos vámmal sújtja az importált közepes és nehézgépjárműveket novembertől

Az Egyesült Államok 25 százalékos vámmal sújtja a külföldről beérkező összes nehézgépjárművet novembertől, az intézkedés a közepes járművekre is vonatkozik - jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social oldalán.

A nehézgépjárművekre vonatkozó döntés bevezetése egy hónapot csúszik, ugyanis Trump szeptember 26-án még azt mondta, hogy október 1-jétől vet ki vámot erre a járműkategóriára. Akkor még nem volt szó a közepes gépjárművekről.

Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a "tisztességtelen külső versennyel szemben", és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.

A Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot alkalmaz a könnyű haszongépjárművekre, de nem világos, hogy ez a mérték a nagyobb járművekre is vonatkozni fog-e.

Az Egyesült Államok nehézgépjármű-importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.

(MTI)