Vizsgálatot indított az ausztráliai Új-Dél-Wales állam büntetés-végrehajtási szervezete, miután kiderült, hogy egy elítélt pedofilnak engedélyezték, hogy áldozatai fényképét nézhesse, amikor meghalt – jelentette a 9News ausztrál televízió. David Hume harmincéves börtönbüntetését töltötte, miután elítélték 14 áldozat szexuális bántalmazása miatt, amikor augusztusban orvosi segítséggel meghalt egy kórházban.
New details have been revealed about Daniel Hume's final days after he became NSW’s first prisoner to die under assisted dying laws. His victims have now spoken out: https://t.co/digXPI5Jqj pic.twitter.com/lYqV7sXCBQ— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 2, 2025
„Felfordul a gyomrom a gondolatra, hogy engedélyezték neki, hogy engem nézzen, amikor meghalt” – mondta a 9Newsnak egyik lánya, és egyben áldozata, Neveah Jett.
A beszámoló szerint a férfi utolsó kívánságként kérte, hogy egy családi fotó legyen mellette, amikor meghal. A fényképen mindkét lánya látható volt, és abban az időszakban készült, amikor mindkettőjüket bántalmazta. A fotót Hume anyja helyezte el a kórházi ágya mellett, és azt az őrök nem ellenőrizték.
A helyi büntetés-végrehajtás vezetője óriási hibaként jellemezte az esetet, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a börtönőröket meg fogják büntetni. Egyben elnézést kért az áldozatoktól az újabb trauma miatt, amit az eset okozott.
Hume lányai már azt is felháborítónak tartották, hogy a hatóságok engedélyezték a gyógyíthatatlan rákbeteg férfinak, hogy orvosi segítséggel haljon meg, és erről a döntésről nem értesítették őket előre. „A könnyű, kényelmes halált kapta”, miközben a börtönben kellett volna megvárnia a természetes halált – mondta akkor Neveah Jett.
(9News - Telex nyomán)