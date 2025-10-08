Külföld, LMBTQP+ :: 2025. október 8. 13:57 ::

Utolsó kívánságként áldozatai fényképét nézhette halálakor egy elítélt pedofil Ausztráliában

Vizsgálatot indított az ausztráliai Új-Dél-Wales állam büntetés-végrehajtási szervezete, miután kiderült, hogy egy elítélt pedofilnak engedélyezték, hogy áldozatai fényképét nézhesse, amikor meghalt – jelentette a 9News ausztrál televízió. David Hume harmincéves börtönbüntetését töltötte, miután elítélték 14 áldozat szexuális bántalmazása miatt, amikor augusztusban orvosi segítséggel meghalt egy kórházban.

pic.twitter.com/lYqV7sXCBQ New details have been revealed about Daniel Hume's final days after he became NSW’s first prisoner to die under assisted dying laws. His victims have now spoken out: https://t.co/digXPI5Jqj September 2, 2025

„Felfordul a gyomrom a gondolatra, hogy engedélyezték neki, hogy engem nézzen, amikor meghalt” – mondta a 9Newsnak egyik lánya, és egyben áldozata, Neveah Jett.

A beszámoló szerint a férfi utolsó kívánságként kérte, hogy egy családi fotó legyen mellette, amikor meghal. A fényképen mindkét lánya látható volt, és abban az időszakban készült, amikor mindkettőjüket bántalmazta. A fotót Hume anyja helyezte el a kórházi ágya mellett, és azt az őrök nem ellenőrizték.

A helyi büntetés-végrehajtás vezetője óriási hibaként jellemezte az esetet, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a börtönőröket meg fogják büntetni. Egyben elnézést kért az áldozatoktól az újabb trauma miatt, amit az eset okozott.

Hume lányai már azt is felháborítónak tartották, hogy a hatóságok engedélyezték a gyógyíthatatlan rákbeteg férfinak, hogy orvosi segítséggel haljon meg, és erről a döntésről nem értesítették őket előre. „A könnyű, kényelmes halált kapta”, miközben a börtönben kellett volna megvárnia a természetes halált – mondta akkor Neveah Jett.