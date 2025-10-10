Külföld :: 2025. október 10. 12:23 ::

Ilaria Salis elvtársai autókat gyújtottak fel Rómában, és megsebesítettek 40 rendőrt

Október 4-én, szombat este Rómában tartottak flottilapárti (a palesztinoknak segélyt szállító hajócsoportot támogató) tüntetést, amelyből 200 antifa kivált, és összecsaptak a rendőrökkel, valamint egy részük megtámadta az olasz nacionalista szervezet, a Casapound központját.

A CasaPound aktivistái az épületből az elmúlt két évtizedben valódi közösségi életteret kovácsoltak: 19 lakhatási nehézségekkel küzdő olasz családnak biztosít menedéket, tetőt a fejük fölé. Vannak köztük gyermekek és fogyatékkal élők is.



A CasaPound központja Rómában

A menettől elszakadt baloldaliak csőcseléke megpróbálta betörni az épület ajtaját, üvegekkel, kövekkel, petárdákkal és füstbombákkal dobálták a nacionalisták központját. Néhány repesz és füstbomba megsebesített és légzési nehézségeket okozott egy kiskorúnak.

A támadókat a CasaPound aktivistái, az épület lakói és a szomszédok visszaverték.

Videó a székház elleni támadásról:

Bővebb videó a tüntetésről, zavargásokról:

A rendőrség közleménye szerint a városban történt rendbontások (melyek nem csak a CasaPound központjára korlátozódtak) során 262 főt azonosítottak. Mindegyiküket rongálással, hivatalos személy elleni ellenállással vádolnak, de azért mindenkit szabadon is engedtek... A rendbontók egyébként nem csak nacionalistákat támadták kövekkel és petárdákkal, hanem a rendőröket is. Az éjszaka folyamán két autót, valamint több kukát is felgyújtottak. Összesen 40 rendőr sérült meg az összecsapásokban. A rendőrségi jelentés szó szerint utcai gerillaháborúról írt.



Kukagyújtogató vörösök



Rendbontó antifák

A CasaPound közleményben kijelentette: "A CasaPound mindig is egyértelműen kiállt az identitásukért küzdő emberek, köztük természetesen a palesztinok mellett, és elszomorít minket látni, hogy az antifasiszta maffia hogyan használja ki ezt a fontos csatát saját nyomorúságos céljai érdekében."

Továbbá a mozgalom kijelenti, hogy "semmilyen további támadást nem tolerál magánszemélyek vagy a hozzájuk kapcsolódó irodák ellen, és minden lehetséges intézkedést megtesznek az antifasiszta maffia elleni védekezés érdekében."

S, hogy a nacionalisták nem csak a levegőbe beszéltek, azt bizonyítja, hogy néhány nappal később ők is tiszteletüket tették a vörösöknél: a Nacionalista Zóna beszámolója szerint viszonzásul olasz hazafiak egy csoportja ellátogatott egy antifa pubhoz. A szélsőbalosok természetesen itt már kevésbé voltak hívei a találkozásnak, így elbarikádozták a bejáratot, és magukra hívták a rendőröket.

KG