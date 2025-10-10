Külföld :: 2025. október 10. 13:49 ::

India újra megnyitja kabuli nagykövetségét

Újra megnyitja kabuli nagykövetségét India - tájékoztatott pénteken az indiai külügyminiszter.

Szubrahmanjam Dzsaishankar a bejelentést Amír Hán Muttaki tálib külügyminiszter indiai látogatása alatt tette, amelynek során az indiai tárcavezető leszögezte azt is, hogy hazája teljes mértékben elkötelezett Afganisztán szuverenitása, területi egysége és függetlensége mellett. Hozzátette: a két ország szorosabb együttműködése egyúttal a régió stabilitását is erősíteni fogja.

Újdelhi 2021-ben, a tálibok hatalomátvétele után zárta be az afgán fővárosban lévő nagykövetségét, jóllehet egy évre rá megnyitott egy alacsonyabb szintű diplomáciai képviseletet annak érdekében, hogy a kereskedelem mellett megkönnyítse a humanitárius segélyek Afganisztánba juttatását. Mint azt Dzsaishankar elmondta, ezt a missziót minősítik fel nagykövetséggé.

Jelenleg körülbelül egy tucat ország - köztük Törökország, Kína, Oroszország, Irán és Pakisztán - tart fenn nagykövetséget Kabulban, a tálib kormányt azonban mind ez idáig csak Moszkva ismerte el.

Az afgán külügyminiszter hatnapos látogatásra érkezett Indiába, és ez az első alkalom, hogy 2021 óta tálib tisztségviselő keresi fel az országot.

Muttakit az ENSZ korábban - több más magas rangú tálib tisztségviselővel együtt - szankciókkal, egyebek között utazási tilalommal sújtotta, és látogatása úgy vált lehetségessé, hogy a világszervezet Biztonsági Tanácsa - ahogy azt diplomáciai utak esetében néha megteszi - ideiglenesen feloldotta ezt az intézkedést.

(MTI)