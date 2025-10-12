Külföld :: 2025. október 12. 20:27 ::

Észtországban ideiglenesen lezártak egy észtek által használt, de orosz területen áthaladó utat

Észtországban ideiglenesen lezártak egy észtek által használt, de orosz területen áthaladó utat, miután a határőrség orosz katonákat észlelt a környéken - jelentette vasárnap az észt közszolgálati műsorszolgáltató.

Az észt határőrség pénteken jelezte, hogy lezárták az útszakaszt, miután "a szokásosnál nagyobb katonai alakulat mozgását észlelték orosz területen". Egy nagyjából egy kilométeres útszakaszról van szó, amelynek lezárására az emberek biztonsága és az esetleges incidensek elkerülése érdekében volt szükség - közölték.

Az útszakasz egy Észtországba benyúló, csizma formájú orosz területen halad át, az úgynevezett Saatse-csizma területén, két észt települést köt össze, és az észt emberek rendszeresen használják. A szabály szerint nem kell külön engedély a használatához, de nem szabad megállni.

Észt sajtójelentések szerint orosz határőrök jelenléte megszokott a térségben, de ezúttal orosz katonák mintegy tízfős csoportját észlelték az út közepén.

Igor Taro belügyminiszter azt mondta, a katonák azóta távoztak onnan, és a helyzet nyugodt, de az útszakaszt elővigyázatosságból legalább keddig még zárva tartják.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter X-bejegyzésében azt írta: túlzó lenne azt állítani, hogy feszültebbé válna a helyzet az észt-orosz határon. Hozzátette, hogy van olyan út, amellyel el lehet kerülni az orosz területet, illetve éppen építenek is egy újabbat éppen erre a célra. "A jelenlegi helyzet egy történelmi anomália" - fogalmazott.

"Semmi váratlan nem történik a határon. Az oroszok valamelyest határozottabban és feltűnőbben vannak jelen, de a helyzet ellenőrzés alatt van" - írta a külügyminiszter.

(MTI)