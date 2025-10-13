Külföld :: 2025. október 13. 11:07 ::

Egyre több drónincidenst észlel a cseh hadsereg, de ezek többsége csak szabálysértés

A cseh hadsereg egyre több drónincidenst észlel katonai létesítmények térségében, de ezek többsége olyan eset, amelyben az irányító vagy technikailag tapasztalatlan, vagy nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat, ezért alapvetően szabálysértésekről van szó - mondta Magdalena Dvoráková, a hadsereg szóvivője hétfőn a CTK hírügynökségnek nyilatkozva.

A szóvivő szerint a hadsereg nemcsak figyeli a katonai létesítmények felett megjelenő drónokat, hanem szükség esetén kész a semlegesítésükre is.

Az utóbbi hetekben több európai országban is ismeretlen drónokat észleltek nemzetbiztonsági szempontból fontos infrastrukturális létesítmények felett.

"Mi Csehországban egyetlen olyan dróntípust sem észleltünk, amelyeket Németországban láttak. Ennek ellenére további intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük a megfigyelést a katonai objektumok közelében" - tette hozzá a szóvivő.

Zdenka Soborna Kosvancová, a vezérkar szóvivője az Echo24 hírportálnak nyilatkozva azt mondta, hogy a hadsereg rendelkezik a megfelelő eszközökkel a drónok semlegesítéséhez.

(MTI)