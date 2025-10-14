Külföld :: 2025. október 14. 15:37 ::

Elkezdődött az elektromos motorok gyártása a Mercedes-Benz szászsebesi üzemében - írja az economica.net a vállalat közleménye alapján.

A gyártósor egy új, 30 ezer négyzetméteres üzemcsarnokban kapott helyet, a felavatásán jelen volt Ilie Bolojan román miniszterelnök is. A Merdeces-Benz tulajdonában levő Star Assembly SRL a kizárólag elektromos meghajtású GLC modell számára gyárt motorokat. A beruházás értékét a vállalat nem hozta nyilvánosságra. Mostanáig a Fehér megyei üzemben főleg kapcsolószekrényeket szereltek össze.

Az elektromos motorok gyártásának beindítása "egy fontos szakasz a Star Assembly számára a konvencionális alkotóelemekről az elektromosokra való átállásban, és megerősíti a Mercedes-Benz elkötelezettségét a helyi munkaerő és a régió jövőbeli fejlődése felé" - közölte a vállalat.

A 2013-ban alapított Star Assembly a harmadik legnagyobb romániai exportőr. A cég tavaly 1500 főt foglalkoztatott, és 2,143 milliárd lej (165 milliárd forint) árbevétel mellett 66,879 millió lej (5,15 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Mercedes-Benznek még egy vállalata van Romániában, a kudzsiri Star Transmission.

