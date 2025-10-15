Külföld, Háború :: 2025. október 15. 08:28 ::

Oroszországban negyedével kevesebb új autót adnak el idén

Anton Alihanov orosz ipari és kereskedelmi miniszter azzal számol, hogy idén a tavalyinál mintegy negyedével kevesebb új autót adnak el.

Anton Alihanov szerint az idei negyedik negyedévben 350 ezer új autót értékesítenek Oroszországban, egész évben pedig várhatóan 1,3-1,4 milliót. Az előrejelzés szerint az éves adat mintegy negyedével elmarad a tavalyitól, de felülmúlhatja a 2023. évi közel 1,3 milliót.

Korábban az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium arról jelentett, hogy az idei első kilenc hónapban több mint 1 millió gépjárművet adtak el Oroszországban, beleértve a személygépkocsikat, a könnyű haszongépjárműveket, a teherautókat és a buszokat. Ez 24,6 százalékos visszaesés a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Az idei első kilenc hónapban 895 ezer 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál - közölte az orosz Avtostat elemző ügynökség.

(MTI)