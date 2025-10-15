Külföld :: 2025. október 15. 15:48 ::

Szíria kérni fogja Aszad kiadatását

Szíria jelenleg Oroszország látogatáson lévő elnöke, Ahmed es-Saraa Szíria kérni fogja Moszkvától az arab ország tavaly decemberben megbuktatott elnöke, Bassár el-Aszad kiadatását - jelentette be szerdán a szíriai kormány egyik tisztségviselője.

"Saraa elnök kérni fogja az orosz államfőtől mindazok kiadatását, akik háborús bűnöket követtek el, és Oroszországba menekültek, elsősorban Aszadét" - szögezte le a tisztségviselő.

A Szíriát 24 éven át irányító Aszad tavaly decemberben menekült Oroszországba, miután egy iszlamista vezetésű lázadószövetség gyorsan előre tudott törni a főváros, Damaszkusz felé, később el is foglalta a várost, és át is vette a hatalmat.

A szíriai hatóságok szeptemberben adtak ki elfogatóparancsot az egykori államfő ellen, előre kitervelt gyilkosságok és halált okozó kínzás vádjával. A vádak az Aszad mögött álló fegyveres erők által 2011-ben a dél-szíriai, az ugyanabban az évben kitört polgárháború bölcsőjének tekintett Deraa városában elkövetett megtorláshoz kapcsolódnak.

A polgárháború során Aszadot támogató Oroszországnak két támaszpontja van Szíriában. Tartusz kikötő Moszkva egyetlen tengeri logisztikai központja a Földközi-tengeren, Hmejmím pedig a Földközi-tengeren és Észak-Afrikában állomásozó orosz erők kulcsfontosságú utánpótlási bázisa. Oroszország 2017-ben 49 évre szóló bérleti szerződést kötött a két létesítmény használatára.

Aszad uralmának megdöntése után először júliusban, Aszaad Haszan es-Sibani külügyminiszter személyében járt magas rangú kormánytisztviselő Oroszországban.

(MTI)