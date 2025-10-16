Külföld :: 2025. október 16. 11:17 ::

Újabb nyilvános kivégzést tartottak Afganisztánban - a lövéseket az áldozatok családtagjai adták le

Nyilvánosan kivégeztek Afganisztánban csütörtökön egy férfit, akit két ember megöléséért ítéltek halálra, az ítéletet az ország északnyugati részén lévő Bádgesz tartomány egyik stadionjában hajtották végre - közölte az afgán legfelsőbb bíróság.

Sajtóforrások szerint a kivégzésen - amelyre a hatóságok előző nap hívták meg az embereket a közösségi médián keresztül azzal az ilyenkor szokásos feltétellel, hogy sem telefont, sem más egyéb, kép- vagy hangrögzítő eszközt nem vihetnek be magukkal - több tízezren vettek részt.

A kivégzést lőfegyverrel hajtották végre, a három lövést a meggyilkoltak családtagjai adták le, akik nem voltak hajlandók megbocsátani az elkövetőnek. Az iszlám jog lehetővé teszi az áldozat családja számára, hogy megbocsásson a tettesnek, de ilyenkor a halálraítéltnek vagy a hozzátartozóinak, ismerőseinek megváltási díjat kell fizetniük az előbbieknek.

A mostani volt a tizenegyedik nyilvános kivégzés az országban a tálibok 2021-es ismételt hatalomra kerülése óta. A radikálisok első, 1996-tól 2000-ig tartó uralmuk idején meglehetősen gyakoriak voltak az ilyen események. Bár mostani kormányzásuk ideje alatt kevesebb kivégzést hajtanak végre, továbbra is gyakoriak a nyilvános korbácsolások más, a tálibok által bűncselekménynek minősített tettekért, például alkoholfogyasztásért vagy házasságon kívüli kapcsolatokért.

(MTI)