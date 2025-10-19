Külföld :: 2025. október 19. 22:47 ::

XIV. Leó pápa: a háború adja át a helyét a békének!

A háború adja át a helyét a békének! - hangoztatta XIV. Leó pápa vasárnap a Szent Péter téren, ahol hét új szentet avatott, közöttük Venezuela, illetve Pápua Új-Guinea első szentjét.

XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott a Szentföldön, Ukrajnában és a világ összes konfliktus sújtotta térségében.

Bölcsességet és kitartást kért a politikai felelősöktől, valamint az igazságos és tartós béke megteremtésére szólította fel őket. Kiemelte Mianmart, ahol szavai szerint folyamatos a fegyveres harc, a légitámadások civilek és polgári létesítmények ellen is.

Az egyházfő együttérzéséről biztosította azokat, akiket erőszak, bizonytalanság és nehézség sújt.

A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.

A hét új szent többsége a XIX. század végén, a XX. század első felében élt: az egyház új szentje lett Malojan Ignác örmény katolikus érsek, Vincenza Maria Poloni, a Veronai Irgalmasnővérek alapítója, María Carmen Rendiles Martínez, a Jézus Szolgálói Kongregáció alapítója, Maria Troncatti, a Segítő Szűz Mária Leányai kongregáció tagja, Bartolo Longo, a pompeji Mária-kegyhely alapítója, a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, aki Venezuela és Peter To Rot világi hitoktató, vértanú, aki Pápua Új-Guinea első szentje.

A pápa hangoztatta, hogy az új szentek "nem feltétlenül hősök vagy valamilyen eszmény védelmezői, hanem hiteles férfiak és nők".

Úgy vélte, hit nélkül még a jelentős anyagi, kulturális, tudományos és művészi javak is elveszítik értelmüket.

A szertartáson Örményország és Venezuela delegációval képviseltette magát.

(MTI)