Dél-Korea a világ negyedik legnagyobb védelmi erejévé akar válni

Dél-Korea a világ negyedik legnagyobb védelmi erejévé akar válni, és ezért "minden várakozást felülmúló" összeget szán védelmi ipara és űrtechnológiája fejlesztésére 2030-ig - jelentette be hétfőn az ország elnöke.

I Dzsemjong a Szöulban rendezett, Dél-Korea minden eddiginél nagyobb fegyvervásárán elmondta, hazája a technológiai szuverenitást az önállóan biztosítandó alkatrészek és anyagok - például a védelmi szektorban használt félvezetők - fejlesztése révén kívánja létrehozni.

Hozzátette, hogy tengerentúli partnereivel Szöul nem pusztán fegyvereit osztaná meg, hanem a technológiát és tapasztalatait is.

"Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy a védelmi iparág négy legnagyobb szereplőjének egyike legyünk" - szögezte le az államfő.

Az október 17-én kezdődött, 24-ig tartó fegyverkiállításon - amelyet kétévente rendeznek meg - átfogó bemutatót tartanak a légi, szárazföldi és tengeri technológiák, valamint az űrtechnológiák terén elért eredményekből.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) 100 legnagyobb fegyvergyártóra vonatkozó listája szerint 2023-ban Dél-Korea a tizedik helyen állt a fegyvereladások tekintetében. A fegyverek az ázsiai ország egyik legdinamikusabban növekvő exportjává váltak, elsősorban az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta; Szöul több milliárd dolláros üzleteket ütött nyélbe világszerte a tarackok és lőszerek eladásától egészen a hadihajókról szóló üzletekig.

