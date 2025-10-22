Külföld :: 2025. október 22. 10:13 ::

Először találtak szúnyogokat a természetben Izlandon, azon ritka országok egyikében, ahol eddig nem éltek - közölte egy kutató.

Három szúnyogot - két nőstényt és egy hímet - fedeztek fel a fővárostól, Reykjavíktól mintegy harminc kilométerre északra - mondta el Matthias Alfredsson, az izlandi Természettudományi Intézet entomológusa.

A rovarokat éjszakai lepkék befogására szánt speciális csapdákon fedezték fel. Ez utóbbiak meleg, cukrozott borba áztatott zsinórok vagy szalagok, amelyeket szabad téren függesztenek fel, a rovarok ugyanis szeretik az édes ízt.

Mindhárom szúnyog a Culiseta Annulata (sávos szúnyog) nevű nagytermetű szúnyogfaj egyede - tette hozzá a kutató.

Ez az első alkalom, hogy szúnyogot figyeltek meg a természetben Izlandon. Sok-sok évvel korábban az Aedes Nigrippes (sarki szúnyog) egy példányát fogták be egy repülőgépben Keflavík repülőterén - tette hozzá Matthias Alfredsson. A kutató szerint a példány sajnos eltűnt.

A kutató szerint a sávos szúnyogok nemrégiben kerülhettek Izlandra, hajón vagy konténerben.

A szúnyogok elméletileg elterjedhetnek a szigeten, de ennek megállapítására tavasszal utóvizsgálatra lesz szükség.

Izland az Antarktisszal együtt azon kevés helyei a bolygónak, ahol nincsenek szúnyogok. Az éghajlatváltozás, az emelkedő hőmérsékletek és a hosszabb nyarak és az enyhébb telek azonban kedvező feltételeket teremthetnek az elszaporodásukhoz.

Alfredsson szerint azonban az általános felmelegedés nem magyarázza meg ezeknek a szúnyogoknak Izlandon történt megjelenését.

Ez a szúnyogfaj a jelek szerint jól alkalmazkodott a hidegebb éghajlati viszonyokhoz, elsősorban azért, mert felnőtt korában képes zárt helyeken áttelelni, így a zord teleken túlélheti a fagypont alatti hőmérsékleteket is - tette hozzá a kutató.

(MTI)