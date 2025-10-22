Külföld :: 2025. október 22. 21:34 ::

Újabb kábítószer-szállító csónak ellen hajtott végre támadást az amerikai hadsereg

Újabb kábítószer-szállító hajó ellen hajtott végre támadást az amerikai hadsereg, ezúttal a Csendes-óceánon - jelentette be szerdán Pete Hegseth hadügyminiszter. Az Egyesült Államok hadserege ezzel már a nyolcadik támadást hajtotta végre kábítószer-csempészek ellen a tengeren.

A kedd éjjeli légicsapás - most első ízben - egy Csendes-óceánon hajózó jármű ellen irányult, a korábbi hetet a Karib-tenger térségében hajtották végre.

A miniszter közösségi médiában közzétett közlése szerint a légicsapásban két ember meghalt, így a légicsapásokban meghalt emberek száma elérte a legkevesebb harmincnégyet.

A miniszter által nyilvánosságra hozott rövid videófelvétel szerint egy barna csomagokkal félig megrakott kis csónak haladt a vízen. Röviddel később a csónakban robbanás történt, kigyulladt, és mozdulatlanul lebegett a vízen.





The vessel was known by our intelligence to be… Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac October 22, 2025

Pete Hegseth a 2001. szeptember 11-i terrortámadás elkövetőihez hasonlította a kábítószercsempészeket. "Mint ahogy az al-Kaida is háborút folytatott a hazánk ellen, ezek a kartellek is háborút folytatnak a határaink és az embereink ellen" - mondta Hegseth, hozzátéve, hogy "nem lesz menedék vagy megbocsátás, csak igazságszolgáltatás".

Donald Trump elnök azzal indokolta a légicsapásokat, hogy az Egyesült Államok háborús konfliktusban áll a drogkartellekkel, és ugyanazon a jogon jár el, mint ifjabb George Bush kormányzata, amely háborút indított a terrorizmus ellen a szeptember 11-i támadások után.

A Trump-kormányzat az állítólagos drogszállító hajókon utazók ellen nem indított eljárást, az előző támadás két túlélőjét visszatoloncolta a származási országukba, Ecuadorba és Kolumbiába. Ecuadori illetékesek később közölték, hogy elengedték a hazatoloncolt a férfit, mert nem volt bizonyítékuk arra, hogy az országban bűncselekményt követett volna el.

(MTI nyomán)