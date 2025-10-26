Külföld :: 2025. október 26. 23:49 ::

Beakadt a lemez: ismét lezárták a vilniusi repülőteret

Lezárták ismét a vilniusi repülőteret és a Fehéroroszországgal közös határon lévő átkelőket, miután több objektum - feltételezhetően héliummal töltött léggömb - hatolt be a balti ország légterébe - közölte vasárnap este a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC) a héten már negyedik ilyen jellegű incidenssel kapcsolatban.

A vilniusi légikikötő üzemeltetője szerint a légi forgalmat hétfő hajnali 1:40-ig leállítják.

Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet.

Előzőleg kedden, pénteken és szombaton, illetve korábban október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe fennakadásokat okozva a helyi repülőterek működésében, ami több mint 10 ezer utast érintett azzal, hogy 70 járatot kellett törölni, más városokba átirányítani vagy az indulását elhalasztani.

(MTI)