Két amerikai katonai légijármű is lezuhant a Dél-kínai-tengeren

Két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép vasárnap a Dél-kínai-tengeren - közölte hétfőn az Egyesült Államok.

Előbb egy MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, amikor "rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról" indulva - derült ki az amerikai csendes-óceáni flotta közleményéből. A hatóságok szerint a gépen tartózkodó három embert kimentették.

Mintegy fél órával később egy Boeing F/A-18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren, miközben szintén "rutinműveleteket" végzett, miután felszállt a Nimitz repülőgép-hordozóról. Az amerikai haditengerészet szerint a két utas katapultált, majd kimentették őket a tengerből.





Imagine this had happened to any other country, the propaganda machines would have eat our ears out on incompetence. An American F-18 jet and a MH-60R Sea Hawk helicopter crashed into the sea in 2 separate incidents (30 mins apart) in the South China Sea last night.Imagine this had happened to any other country, the propaganda machines would have eat our ears out on incompetence. pic.twitter.com/Av29wHLsML October 27, 2025

"Minden érintett személy egészséges és stabil állapotban van" - számolt be az amerikai haditengerészet, hozzátéve, hogy mindkét balesetet vizsgálják.

Az év elején két amerikai katonai repülőgép zuhant le a Harry S. Truman repülőgép-hordozóról két, tíz napon belül történt baleset során a Vörös-tengeren - az egyik leszálláskor, a másik pedig egy manőver során, amikor a harci gép egy vontatójárművel együtt a tengerbe csapódott, majd elmerült.

(MTI)