Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt tartóztattak le két ukrán állampolgárt Lengyelországban

Két ukrán állampolgárt tartóztattak le a lengyelországi Katowicében, azzal gyanúsítják őket, hogy az orosz hírszerzés javára a lengyel hadsereget és az Ukrajna katonai támogatására használt közlekedési infrastruktúrát figyelték meg - közölte hétfőn a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW).

A 32 éves férfit és a 34 éves nőt október 14-én vették őrizetbe, számos kommunikációs eszközt foglaltak le náluk. Az ügyben gyűjtött bizonyítékok áttanulmányozása után a bíróság jóváhagyta a gyanúsítottak háromhónapos előzetes letartóztatását - olvasható az ABW közleményében.

Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős lengyel miniszter szóvivője hétfőn az X-en azt írta, hogy a gyanúsítottak a lengyel hadseregről gyűjtöttek információkat, és megfigyelték a lengyelországi stratégiai infrastruktúrát is, ezen belül az Ukrajna logisztikai és katonai támogatását szolgáló közlekedési hálózatot.

Az ügyben folytatott nyomozást jelenleg a kelet-lengyelországi Lublin városában működő kerületi ügyészség hadügyi osztálya felügyeli.

Az ABW az utóbbi hónapokban összesen 55 személyt vett őrizetbe, akik az orosz hírszerzés megbízásából Lengyelország területén tevékenykedtek - közölte Dobrzynski a múlt héten.

(MTI)