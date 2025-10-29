Külföld :: 2025. október 29. 06:51 ::

Trump üdvözlése: Észak-Korea stratégiai cirkálórakétákat tesztelt a Sárga-tengeren

Észak-Korea stratégiai cirkálórakétákat tesztelt a Sárga-tengeren kedden - jelentette a dél-koreai Yonhap hírügynökség az észak-koreai KCNA hírügynökségre hivatkozva.

A rakétatesztre röviddel azelőtt került sor, hogy szerdán Dél-Koreába érkezett Donald Trump amerikai elnök, hogy részt vegyen az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) pénteken kezdődő kétnapos csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjondzsu városában.

A KCNA beszámolója szerint a tesztre október 28-án került sor, és sikeres volt az egyszerre több tenger-föld típusú cirkálórakéta kilövése. A hírügynökség szerint a kedden kilőtt rakéták több mint két órán át repültek, mielőtt pontosan célt találtak a nyugati vizeken.

A dél-koreai hadsereg szerdai közleménye szerint kedden cirkálórakéták haladását észlelte Észak-Korea nyugati részén, a tengeren.

(MTI)