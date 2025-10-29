Külföld :: 2025. október 29. 21:48 ::

Babisék megegyeztek a közös programban

Megegyezett a közös programban - amely a jövőbeni kormányprogram alapját, lényegét fogja képezni - szerdán Prágában az új kormánykoalíció létrehozásáról tárgyaló három cseh párt.

Az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok párt az október elején megtartott képviselőházi választás eredménye alapján tárgyal az új kormánykoalíció létrehozásáról.

"A koalíciós tanács véglegesen megegyezett a koalíció programjáról, nincs köztünk semmiféle ellentét. Miután ma néhány kérdést pontosítottunk, megállapíthatjuk, hogy a program százszázalékosan elkészült" - mondta Karel Havlícek, az ANO első alelnöke a szerdai tanácskozás után újságíróknak.

Karel Havlícek szerint a három párt hétfőn aláírja a koalíciós szerződést, és utána nyilvánosságra hozzák a jövőbeni kormánykoalíció programját. A dokumentumokat ugyanabban az időben átadják Petr Pavel köztársasági elnöknek is. Az államfő az új képviselőház, azaz a parlamenti alsóház alakuló ülését kedd délutánra hívta össze. A képviselőház elnöki tisztségébe a három párt Tomio Okamurát, az SPD elnökét fogja jelölni - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A 200 tagú parlamenti alsóházban a három jövőbeni kormánypártnak 108 képviselője lesz. Az ANO 80, az SPD 15, az Autósok párt pedig 13 képviselővel rendelkezik.

Az új képviselőház megalakulása után lehetővé válik, hogy lemondjon a Petr Fiala vezette jelenlegi koalíciós kormány. Ha lemondását az államfő elfogadja, a jelenlegi kormány ügyvezetőként fogja irányítani az országot egészen az új kabinet megalakulásáig.

Andrej Babis, az ANO elnöke, a jövőbeni új kormányfő, akit az államfő néhány napja hivatalosan is megbízott a kormányalakítási tárgyalásokkal, ismételten úgy nyilatkozott: reméli, hogy az új koalíciós kormány várhatóan még karácsony előtt megalakulhat.

(MTI)