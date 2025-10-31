Külföld :: 2025. október 31. 09:47 ::

A lett parlament megszavazta a kilépést az Isztambuli Egyezményből

A lett parlament megszavazta a kilépést a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményből; amennyiben a testület döntését az államfő is jóváhagyja, a balti ország lehet az első európai uniós tagállam, amely elhagyja a megállapodást.

A tervezet a száztagú parlamentben 56 igen és 32 nem szavazatot kapott csütörtökön, ketten tartózkodtak a voksolástól.

Bár az ezzel kapcsolatot törvényjavaslatot az ellenzék nyújtotta be, a hárompárti kormánykoalíció egyik tagja, a Zöldek és Gazdák Szövetsége is a kilépés mellett szavazott. Egyelőre nem tudni, mennyiben érinti a szavazás eredménye a koalíciót, amelynek vezetője, a 2023-ban a miniszterelnöki székbe került Evika Silina megválasztásakor egyik prioritásának nevezte a szerződés ratifikálását, amelyre végül tavaly, hosszas viták után került sor.

Edgars Rinkevics államfő néhány nappal korábban politikai indíttatásúnak nevezte a törvényjavaslat beterjesztését, emlékeztetve arra, hogy az országban 2026-ban parlamenti választást tartanak. Hangsúlyozta, hogy a kérdés megosztja a lett társadalmat, és hozzátette, hogy a jóváhagyással kapcsolatos döntésében a politikai érvek helyett a jogi szabályozásra fog támaszkodni.

Ellenzői szerint a szerződés - amely a nők elleni erőszakot az emberi jogok megsértésének minősíti és politikai, illetve jogi intézkedések megtételét is lehetővé teszi, valamint az áldozatvédelemre is kitér - "ideológiai alapokon nyugszik, és nincs összhangban az ország hagyományos értékeivel, illetve a genderideológiát népszerűsíti".

A nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó emberi jogi szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a kilépés gyengíti a nők védelmét, illetve a nemek közötti egyenlőségre tett erőfeszítéseket.

Saara-Sofia Sirén, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) egyik munkatársa felszólította Rigát, tartsa tiszteletben nemzetközi elkötelezettségeit. Szerda este, a szavazást megelőzően csaknem ötezren demonstráltak a rigai parlament előtt az egyezmény mellett, sokan azt skandálták, hogy "Ne védjétek az elnyomókat!".

Vaira Vike-Freiberga volt államfő az X-en közzétett üzenetében szintén arra buzdított, hogy ne fogadják el a kilépésről szóló törvényjavaslatot, amelyet szerinte a putyini propaganda ihletett. "Nem szabad eltávolodnunk az alapvető európai értékektől" - szögezte le.

Az Isztambuli Egyezményt mind ez idáig 45 ország, valamint az Európai Unió írta alá és 36 ország ratifikálta.

(MTI)