Külföld :: 2025. november 1. 08:10 ::

Kémkedéssel vádolják a volt kubai gazdasági minisztert

Kuba legfőbb ügyésze kémkedéssel, vesztegetéssel és más súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolta meg Alejandro Gilt, az ország volt gazdasági miniszterét, akit Miguel Díaz-Canel elnök 2024 februárjában menesztett pozíciójából.

A főügyészség pénteki közleménye szerint a közel két évig tartó nyomozás során kémkedés, sikkasztás, vesztegetés, adócsalás, pénzmosás és hivatali visszaélés miatt indult eljárás Gil és több, meg nem nevezett személy ellen. A vádirat a titkos iratokra vonatkozó előírások megsértését, valamint hivatalos dokumentumok és tárgyak eltulajdonítását és megrongálását is tartalmazza.

A hatóságok nem közölték, pontosan hány személyt érintenek a vádak, és nem adtak tájékoztatást a tárgyalás időpontjáról, illetve a birtokukban levő bizonyítékokról sem. A kubai törvények szerint a kémkedésért tíz évtől halálbüntetésig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az ügy az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb nyilvánosságra került korrupciós botránya, amely a kubai kommunista párt legfelső vezetését is megrázta.

(MTI)