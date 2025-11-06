Külföld, Háború :: 2025. november 6. 19:31 ::

A Hezbollah legitim jogának tartja az Izraellel szembeni ellenállást

A Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet bejelentette csütörtökön, hogy ellenez "bármiféle politikai tárgyalást" Izraellel, és hangoztatta, hogy "legitim jogának" tartja az (izraeli) megszállással szembeni "ellenállást".

"Törvényes jogunk megvédeni magunkat egy olyan ellenséggel szemben, amely háborút folytat országunk ellen, és folyamatosan támadásokat hajt végre" - állt a Hezbollah által közzétett nyílt levélben, amelyet a Libanonban élőknek és az ország vezetésének címeztek. Hozzátették: támogatják az ország hadseregét Libanon szuverenitásának védelmében.

A szervezet elismerte, hogy Libanont kötik az Izraellel aláírt tűzszünet előírásai, de politikai tárgyalásokat nem köteles folytatni a zsidó állammal, azok "nem is szolgálnák a nemzet érdekét".

Múlt héten Joseph Aun libanoni elnök utasította a hadsereg parancsnokát, hogy szálljon szembe minden izraeli behatolással az ország déli részén, miután az izraeli erők átlépték a határt, és megöltek egy embert.

Libanon és Izrael 2024 novemberében kötött tűzszünetet az Egyesült Államok közvetítésével több mint egy évig tartó fegyveres konfliktus után, amelynek következtében a Hezbollah jelentősen meggyengült. Washington igyekszik fokozott nyomást gyakorolni a libanoni hatóságokra annak érdekében, hogy fegyverezzék le a Hezbollahot, de a síita szervezet erre nem hajlandó.

Izrael időnként a tűzszünet megkötése óta is végrehajt légicsapásokat a Hezbollah libanoni állásai ellen. Vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő azzal vádolta meg a Hezbollahot, hogy igyekszik újra felfegyverkezni, Jiszráel Kac védelmi miniszter pedig úgy vélte, a libanoni államfő "húzza az időt" a szervezet lefegyverzésével kapcsolatban.

(MTI)