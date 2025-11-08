Külföld :: 2025. november 8. 07:56 ::

Tunéziában éhségsztrájkba kezdett az ország legnagyobb politikai pártjának bebörtönzött vezetője is

Tunéziában éhségsztrájkba kezdett az ország legnagyobb politikai pártja, az Újjászületés Mozgalom (En-Nahda) bebörtönzött vezetője, Rasíd Gannúsi; a hírt a politikus jogi képviselői jelentették be szombaton.

A 84 éves Gannúsi, valamint a múlt héten éhségsztrájkot kezdő két másik bebörtönzött ellenzéki politikus, Dzsauhar ben Mbarek, illetve Isszám Sebbi azt hangoztatta, hogy a bíróság igazságtalan ítéletet hozott.

Gannúsit 2023-ban börtönözték be a belbiztonság elleni összeesküvés címén, és jelenleg ő az ország legismertebb, börtönben lévő politikusa, illetve Kaisz Szaíd elnök egyik legjelentősebb bírálója.

A politikust a bíróság több vádpontban találta bűnösnek és összesen 37 év börtönbüntetést szabott ki rá.

Az En-Nahda a 2011-es tunéziai népfelkelés nyomán lett ismert, és néhány évig a tuniszi kormányok meghatározó iszlamista ereje volt.

Jogvédő csoportok szerint Szaíd teljes ellenőrzést gyakorol az igazságszolgáltatás felett azóta, hogy 2021-ben az ellenzék által puccsnak minősített akció keretében feloszlatta a parlamentet, menesztette a miniszterelnököt és rendeleti kormányzást vezetett be. Szaíd feloszlatta a független Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot is, és 2022-ben bírák tucatjait bocsátotta el.

Az egykori jogászprofesszor Szaíd ezután alkotmányozó népszavazást rendezett, amelynek eredménye szélesebb jogkört biztosít az elnöki hivatalnak. Tavaly októberben pedig választáson elnyerte második hivatali ciklusát.

(MTI)