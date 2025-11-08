Külföld :: 2025. november 8. 10:44 ::

Nigéria alternatív valóságában nincs keresztényüldözés

A nigériai hadsereg főparancsnoka pénteken erőteljesebb fellépést helyezett kilátásba az afrikai ország északi térségeiben működő terroristacsoportok ellen, alig egy héttel azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki a katonai beavatkozást sem, amennyiben Nigéria nem vet véget a keresztények elleni támadásoknak.

Waidi Shaibu Borno állam fővárosában, Maiduguriban állomásozó csapatoknál tett látogatása során leszögezte: az új hadműveletek sikeresek lesznek, "a kudarc nem opció".

Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter a héten azt hangoztatta, hazájában nincs keresztényüldözés, Nigéria az alkotmányban kötelezte el magát a vallásszabadság és a jogállamiság mellett.

Trump egy hete, a Truth Social közösségi oldalon figyelmeztetett: amennyiben nem vetnek véget az iszlamista lázadók által elkövetett kereszténygyilkosságoknak Nigériában, az Egyesült Államok nem riad vissza a katonai beavatkozástól sem.

(MTI)