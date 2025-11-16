Külföld :: 2025. november 16. 10:40 ::

Kolumbiában civil áldozatai is vannak a hadsereg gerillák elleni légicsapásainak

Kolumbiában több civil, közük bányászok és gyerekek is meghaltak a hadsereg FARC-EMC gerillacsoport ellen intézett légitámadásaiban - jelentette be szombaton a latin-amerikai ország ombudsmani hivatala.

A tájékoztatás szerint a légicsapást a múlt héten intézték a 2016-ban lefegyverzett Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) gerillaszervezet Estado Mayor Central (EMC) nevű szakadár csoportja ellen az ország déli részén.

Irís Marin ombudsman azt mondta, a műveletben hat bányász és hét gyerek is életét vesztette, hozzátéve, hogy a gyerekeket - négy lányt és három fiút - feltehetően erőszakkal toborozták soraik közé a gerillák, és élő pajzsként használhatták őket.

"A hadseregnek mindent el kell követnie a gyermekek védelmében; nagyon óvatosan kell kiválasztania a hadviselés eszközeit annak érdekében, hogy elkerülhető legyen minden túlzott ártalom" - szögezte le.

Gustavo Petro államfő mindazonáltal védelmébe vette a fegyveres erők műveleteit, és az X-en közzétett üzenetében kiemelte, hogy bár "minden halál, különösen gyerekek halála borzalmas", figyelmeztetett, hogy amennyiben nem intéznek támadást a gerillák ellen, a csoport bekeríthetett volna egy környékbeli támaszpontot.

Pedro Sánchez védelmi miniszter a maga részéről aláhúzta: mindenki, aki az erőszakcselekményekben részt vesz, az életét kockáztatja, "kivétel nélkül".

Az ország előző védelmi minisztere, Lorenzo Guillermo Botero 2019-ben lemondott, miután napvilágra került, hogy a hadsereg egyik légicsapásában nyolc gyermek vesztette életét. Az ügyet a kormány megpróbálta eltussolni.

(MTI)