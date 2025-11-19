Külföld :: 2025. november 19. 14:04 ::

Irán szabadon engedte a korábban lefoglalt tartályhajót

Irán szerdán szabadon engedte a korábban lefoglalt, a Marshall-szigetek zászlaja alatt közlekedő tartályhajót és annak 21 fős legénységét - közölték a hajó üzemeltetői.

A ciprusi székhelyű Columbia Ship management közölte, hogy a legénység "biztonságban van, hangulatuk jó". "Értesítettük a családjaikat, és a hajó most már szabadon folytathatja normális működését" - számolt be a cég. A tájékoztatás szerint "nem történt vádemelés a legénység, valamint a hajó üzemeltetői és tulajdonosai ellen".

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton közölte, hogy tengerészeti gyorsreagálású egységei "tiltott teher szállítása miatt" lefoglaltak az Arab-öbölben egy tankhajót, amely Szingapúrba tartott 30 ezer tonna petrolkémiai termékkel. Az iráni állami televízióban szombaton beolvasták az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) közleményét, amely szerint a tankhajót vizsgálat céljából Makran kikötőjébe irányították, mert gyanújuk szerint nem engedélyezett teher szállításával jogsértést követett el.

A Marshall-szigeteki zászló alatt hajózó, Talara nevű tanker az Egyesült Arab Emírségek partja mentén haladt - közölték tengerészeti illetékesek -, és magas kéntartalmú gázolajat szállított az Indiai-óceánon át Szingapúrba az egyesült arab emírségekbeli Sardzsából. A hajót üzemeltető Columbia Shipmanagement közölte, hogy péntek reggel veszítette el a kapcsolatot a hajóval, mintegy húsz tengeri mérföldnyire az emírségekbeli Hór Fakkan partjánál. A hajó a ciprusi székhelyű Pasha Finance tulajdona.

Az iráni Forradalmi Gárda az elmúlt években rendszeresen foglalt le kereskedelmi hajókat, gyakran a tengerészeti előírások megsértésére - feltételezett csempészetre, műszaki előírások be nem tartására, illetve jogvitákra - hivatkozva. Teherán azonban visszafogta katonai tevékenységeit a térségben június óta, miután Izrael és az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre ellene.

(MTI)