Harminc napon belül nyilvánosságra hozzák az Epstein-aktákat - vagy legalábbis egy részüket

Pam Bondi legfőbb ügyész bejelentette, hogy 30 napon belül nyilvánosságra hozzák az Epstein-akták egy részét – írja a Reuters nyomán a Telex. A képviselőház kedden, szinte egyhangúlag szavazta meg, hogy a kormánynak ki kell adnia az iratokat, és hétfőn Donald Trump is erre kérte a republikánusokat.

„Továbbra is betartjuk a törvényeket, és támogatjuk a teljes átláthatóságot” – mondta Bondi.

Azonban nem minden iratot hoznak nyilvánosságra: visszatartják azokat, amelyek befolyásolhatják a nyomozásokat, amiket Trump rendelt el a demokratákhoz köthető személyek ellen, akik szerepelnek az iratokban. Emellett ki fogják húzni az ügy áldozatainak neveit is, hogy ne lehessen őket akaratuk nélkül beazonosítani.

Trump a napokban azt írta az ügyről, hogy „az Igazságügyi Minisztérium már több tízezer oldalt átadott a nyilvánosságnak az Epstein-ügyről, különböző demokraták (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers stb.) Epsteinhez fűződő kapcsolatait is vizsgálja. A képviselőház felügyeleti bizottsága megkaphat mindent, ami jogilag jár neki, NEM ÉRDEKEL!” – írta Trump. Hozzátette: szeretné, ha a republikánusok „visszatérnének a lényeghez”.

Donald Trump és a Fehér Ház is arra számított, hogy a múlt hét szerda arról fog szólni, hogy az amerikai elnök győzedelmesen aláírja a rekordhosszú kormányzati leállásnak véget vető törvényt – ebbe aztán belerondított régi milliárdos barátja, a 2019-ben meghalt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein ügye. Trump már hónapok óta próbálja maga mögött tudni, de csak nem tud megszabadulni az Epstein-ügytől, amely még a Republikánus Párton belül is feszültséget okoz, az elnök a korábbi kedvenceivel is összeveszett.

Előző héten viszont egy képviselőházi bizottság olyan emaileket tett közzé, amikben Epstein az ismerőseinek írt Trumpról. Az elnök szerint az egész ügy kamu, a demokraták csak a figyelmet akarják elterelni vele.