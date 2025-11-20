Külföld :: 2025. november 20. 09:18 ::

Több mint 40 sérültje van egy vonatbalesetnek Dél-Csehországban

Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban, a balesetben több mint negyven személy megsérült - közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.





🟡 Podle mluvčího pro mimořádnosti Správy železnic Martina Kavky už by měli být všichni cestující z vlaků… V úseku Zliv–Dívčice se před půl sedmou ráno střetl osobní vlak s rychlíkem. Podle záchranářů je na místě kolem čtyřiceti zraněných. Dva z nich by měli být ve vážném stavu.🟡 Podle mluvčího pro mimořádnosti Správy železnic Martina Kavky už by měli být všichni cestující z vlaků… pic.twitter.com/ZswUCI9mD9 November 20, 2025

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.

A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból - mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője. A Plzen-Ceské Budcejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.

(MTI)