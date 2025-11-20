Rendőri őrizet alatt megérkezett Bukarestbe csütörtökön az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolt Horatiu Potra román zsoldosvezér, akit a Románia által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján szeptember végén helyeztek előzetes letartóztatásba Dubajban.
Horațiu Potra va fi adus astăzi în țară, din Dubai. Este vizat de un mandat de arestare într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională.
A bukaresti nemzetközi repülőtéren a zsoldosvezért, valamint két másik vádlottat (Porta fiát és unokaöccsét) kísérő rendőrök a vádlottól nyilatkozatot kicsikarni próbáló, egymást taposó újságírók hada között törtek utat a kijárat felé. A zsoldosvezérhez a repülőtéren őt váró családtagjai és az ügyében szintén vádlottként szereplő Calin Georgescu volt államfőjelölt hangoskodó hívei sem tudtak közel férkőzni.
A vádlottakat a rendőrség a bukaresti központi fogdába szállította.
Horațiu Potra împreună cu fiul și nepotul său au ajuns joi în România. Aeronava cu care au fost aduși din Dubai a aterizat pe aeroportul din Otopenu la ora 16:08. Mercenarul Horațiu Potra este trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat.
A tavalyi román elnökválasztás érvénytelenítésével és megismétlésével kapcsolatos, nemzetközi visszhangot kiváltó ügy csütörtöki fejleményét a román államfő Facebook-bejegyzésben üdvözölte. Nicusor Dan szerint Potra hazahozatala a román állam azon eltökéltségének bizonyítéka, hogy az alkotmányos rendet megvédi, és a megdöntésére irányuló kísérlettel vádolt gyanúsítottakat bíróság elé állítja.
Potra október végén ügyvédei által megüzente, hogy "önként" hazatérne, és nem akarja jogi kifogásokkal hátráltatni az Egyesült Arab Emírségekből történő kiadatását. Hozzátette: honvágya van, és azért akar hazatérni Romániába, hogy tisztázza nevét, és szembenézzen az ellene felhozott vádakkal.
A csütörtökön Bukarestbe kísért három vádlott az év elején távozott Romániából, februárban pedig távollétükben előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellenük.
A közel-keleti és afrikai konfliktusövezeteket megjárt, medgyesi származású egykori idegenlégiós, Horatiu Potra, 20 feltételezett bűntársa és Calin Georgescu volt román államfőjelölt ügyében szeptember közepén történt meg a vádemelés: a legfőbb ügyészség közölte, hogy az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért állítja bíróság elé a vádlottakat.
A vádhatóság szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én Georgescu és Potra egy Ilfov megyei lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésre irányuló tervet dolgozott ki, amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat.
A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban korábban harci tapasztalatokat szerző, diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, 6 géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.
(MTI nyomán)