Külföld :: 2025. november 21. 19:21 ::

Francia igazságügyi miniszter: a börtönőrök se értik, honnan van tömegével a raboknak a telefon és a hasis

A francia hatóságok nyolcvanezer mobiltelefont koboztak el az ország börtöneiben tavaly - közölte pénteken az igazságügyi miniszter.

Gérald Darmanin "zéró mobiltelefon a börtönökben" program bevezetését jelentette be a büntetés-végrehajtási intézményekben, azzal a céllal, hogy a fogvatartottak ne juthassanak mobiltelefonhoz, és megakadályozzák drogok és más tiltott termékek bejuttatását hozzájuk drónokkal.

A többmillió eurós rendszerben számos börtönben szerelnek fel sűrű rácsokat az ablakokra, és zavaróberendezéseket telepítenek a mobiltelefonos és internetes kapcsolat megzavarására.

"Mint mondtam, nyolcvanezer mobiltelefont, illetve kábítószereket koboztunk el a tavalyi évben" - mondta Darmanin a párizsi La Santé börtönben tett látogatásakor.

A miniszter közölte, hogy börtönőrök korábban azt mondták neki, hogy a foglyok legkevesebb kétharmada fogyaszt hasist a cellájában.

"A franciák túlnyomó többsége, közöttük a börtönőrök sem értik, hogyan lehetséges mobiltelefonon telefonálni vagy hasist szívni a börtönben" - jelentette ki a miniszter.

A miniszter szerint a legveszélyesebb bűnözőket különösképpen el kell vágni a külvilágtól a biztonságosnak tartott börtönökben. A miniszter egy minapi marseille-i esetre utalt, ahol egy drogbáró a gyanú szerint a börtönből szervezett meg egy bérgyilkosságot.

Pár hónapja a francia rendőrség több száz mobilitelefont kobzott el, amelyekről bebizonyosodott, hogy elítélt bűnözők használták őket a börtönben tevékenységük folytatására.

(MTI)