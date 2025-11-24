Külföld, Háború :: 2025. november 24. 12:53 ::

A földgáz európai tőzsdei jegyzése tavaly február óta a legalacsonyabb szinten áll

Tavaly február óta legalacsonyabb szintre esett az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén hétfőn délelőtt. A legközelebbi, decemberi jegyzés 2,99 százalék csökkenést jelzett röviddel 12 óra után: 1 megawattóra 29,29 euróba került.

A gázjegyzés három hónapja 34,99 eurón, egy éve 42,16 eurón, két éve 43,51 eurón zárt.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint a gázárak egy nappal azután estek, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalt Washington 28 pontos béketervéről Genfben. Az egyeztetés után Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy ezek voltak az eddigi "legproduktívabb" tárgyalások. Az ukrán média arról számolt be, hogy Washington és Kijev a terv nagy részéről megegyezett.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára eközben kijelentette, hogy "Oroszország továbbra is nyitott az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokra".

(MTI)