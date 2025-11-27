Külföld :: 2025. november 27. 07:35 ::

Az indonéz fővárosban betiltották a kutya- és macskahús árusítását

Az indonéz főváros, Jakarta kormányzója bejelentette, hogy betiltotta a kutyák, macskák és egyéb olyan állatok húsának az árusítását, amelyek veszettséggel fertőződhetnek meg, és ezért egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Pramono Anung hozzátette, hogy a jogszabály értelmében - hathónapos átmeneti időszakot követően - tilos lesz a veszettség fertőzésének kitett állatok, köztük a denevér élelmezési célú értékesítése, az élő állatok, valamint a belőlük készült nyers vagy feldolgozott termékek forgalmazását is beleértve.

Az állatvédők nevében a Kutyahúsmentes Indonéziát (DMFI) szervezet üdvözölte a döntést, amely szerinte "összhangban van az alkotmány azon küldetésével hogy megvédje az indonéz embereket és igazságos és civilizált országgá tegye Indonéziát".

Indonézia egyike azon ázsiai országoknak, ahol engedélyezett a kutya- és macskahús értékesítése, de az állatvédő szervezetek kampányai kezdenek eredményt mutatni, az elmúlt években több városban is helyi tilalmat vezettek be.

Indonéziában általában tisztátalan állatnak tekintik a kutyát, és ezért csak kevesen tartják háziállatként, a kutyahús viszont kedvelt és olcsó fehérjeforrást jelentő fogásnak számít egyes közösségekben.

(MTI)