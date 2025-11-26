Külföld :: 2025. november 26. 15:07 ::

Törökországban az elnökre jelentett fenyegetés vádjával börtönbüntetésre ítéltek egy ismert politikai kommentátort

Négy év és két hónap börtönbüntetésre ítélt a bíróság Törökországban szerdán egy ismert politikai kommentátort; Fatih Altayli a vád szerint fenyegetést jelent Recept Tayyip Erdogan államfőre - jelentette be a török Média- és Jogtudományi Egyesület (MLSA) nevű, a sajtóval foglalkozó nemkormányzati szerv.

Altaylit június végén vették őrizetbe, miután egy felméréssel kapcsolatban - amelynek eredménye szerint a lakosság nagy része nem támogatná, hogy Erdogan határozatlan ideig, tehát akár élete végéig is elnök maradhasson - azt mondta, Törökország már több szultánt megfojtott a múltban, amikor már nem volt vele elégedett. Az egyik legnépszerűbb, Youtube-csatornáján több százezer követővel rendelkező politikai elemző ezt a megjegyzését később úgy magyarázta, hogy csupán történelmi kontextusba helyezte a hírt, hozzátéve, hogy nem kívánt fenyegetőzni.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) párizsi székhelyű nemzetközi újságíró-szervezet sajtószabadság-indexe alapján rangsorolt, 180 országot tartalmazó listán Törökország jelenleg a 159. helyen áll, Pakisztán és Venezuela között.

(MTI)