Külföld :: 2025. november 27. 11:59 ::

Több mint ötven halálos áldozatnál jár a hongkongi lakótömbtűz

Csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét és 280 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben - közölték a helyi hatóságok.

A tűzoltóság szerint a tűz egy nyolc, 32 emeletes lakótömbből álló, mintegy kétezer lakást és több mint 4600 embert befogadó lakókomplexum egyik felújítás alatt álló részén üthetett ki, ezután a lángok hét másik lakóépületre terjedtek át.

Az első vizsgálatok szerint a tűz amiatt terjedt el rendkívül gyorsan, mert a szorosan egymás mellé épített lakóházakat renoválás céljából könnyen éghető bambuszból készült állványokkal vették körül.

A halálos áldozatok között egy tűzoltó egy tűzoltó és két külföldi, indonéz állampolgár is van.

Jelenleg mintegy 280 embert még mindig keresnek, akik többsége vélhetően a lakóépületek felső szintjein rekedt - közölték a helyi hatóságok.

A kórházakba délutánig 76 sérültet szállítottak, közülük tizenöten súlyos állapotban vannak.

Vong Ka-ving, a helyi tűzoltóság helyettes igazgatója elmondta, hogy a mentési művelet kihívást jelent a rendkívül magas hőmérséklet miatt a helyszínen, valamint az épületek bonyolult belső elrendezése miatt, ahol a bambuszállványzat már összeomlott.

"Tűzoltóink szintről szintre végzik a mentést az épületek belsejében. Mivel a lakóegységek meglehetősen kicsik, egyszerre csak korlátozott számú személyzetet tudunk bevetni. Nem adjuk fel" - mondta Vong, hozzátéve, hogy fennáll az állványzat összeomlásának veszélye, emiatt nagyon óvatosnak kell haladniuk a szinteken.

Jelentések szerint a rendőrség csütörtökön három, a felújítást végző építőipari céghez tartozó férfit vett őrizetbe gondatlan emberölés gyanújával.

A hatóságok közlése szerint a vállalat "súlyos gondatlansága" és a felhasznált, vélhetően nem megfelelő minőségű anyagok hozzájárulhattak a tűz gyors terjedéséhez. A vizsgálatok során olyan műanyag védőhálót és habanyagokat is találtak, amelyek nem feleltek meg a tűzvédelmi előírásoknak - mondták.

(MTI)