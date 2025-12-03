Külföld, Háború :: 2025. december 3. 15:18 ::

Olaszországban a 14 és 18 év közöttiek hatvannyolc százaléka nem menne el katonának háború esetén

Olaszországban a fiatalkorúak hatvannyolc százaléka nemet mond arra a kérdésre, hogy ha az ország háborúba lépne, elmenne-e katonának - derül ki abból a felmérésből, amelyet a kis- és fiatalkorúakért felelős olasz hatóság kezdeményezett a 14-18 évesek korosztályában.

A szerdán közölt adatok szerint a fiúk 60,2 százaléka, a lányoknak pedig a 73,6 százaléka válaszolta azt, hogy nem akar harcolni, ha Olaszország háborúba bocsátkozna.

A kis- és fiatalkorúakkal foglalkozó hatóság honlapján megtalálható, Háborúk és konfliktusok címmel indított felmérésben mostanáig négyezren vettek részt. A közölt adatok még nem véglegesek, a kérdésekre december 19-ig lehet válaszolni.

A hatóságnál egyebek között arra várnak választ, hogy a korosztály honnan szerez információkat a háborúkról, mit érez, amikor háborús felvételeket lát, mit gondol saját generációjának szerepéről, ami a béke építését illeti. A felmérésben arra is rákérdeznek, hogy miként viszonyulnak a tizennégy és tizennyolc év közöttiek az erőszakhoz, mitől félnek, és miért vállalnának felelősséget. Azt is megkérdezték, hogyan kezelik a fiatalok a mindennapi konfliktusokat a családon belül, az iskolában, kortársaikkal és az online felületeken.

A hatóságot vezető kormánybiztos, Marina Terragni hangoztatta, hogy a kezdeményezéssel információs hiányt akartak pótolni, pontosabb ismereteket szerezve a tinédzsereknek a háborúval kapcsolatos érzelmeiről.

"A fiatalok mindenekelőtt a háború miatt aggódnak, sokkal inkább, mint például a klímaváltozás miatt" - emelte ki Terragni.

A harminckét kérdésből álló felmérést a hatóság egy úgynevezett fiatalok tanácsával együttműködésben állította össze: utóbbit illetően tizennégy és tizennyolc év közöttiekről van szó, akik segítettek, hogy a kérdések kortársaik számára érthető nyelven szóljanak.

Az eddigi eredményekből az is kiderült, hogy minden várakozással ellentétben Olaszországban a fiatalok fő tájékozódási forrásának a televízió számít.

"A fiatalkorúak nem az internetet, hanem inkább a televíziót jelölik meg, ahonnan hiteles információkat szerezhetnek" - mondta Marina Terragni.

(MTI)